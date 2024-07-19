محمد صبحي يبرر موقفه من أجور الفنانين: أرفض تقاضى الممثل 50 مليونا يكفيه ألف مرة ضعف المواطن

دافع الفنان محمد صبحي عن تصريحه السابق بشأن أجور الفنانين المرتفعة، على خلفية الانتقادات التي وجهت إليه بسببه مجددًا تأكيده: «أنا كفنان أرفض أن يتقاضى الممثل 40 مليون و50 مليون والمعلم يأخذ أقل من 2000 جنيه!».

ورد خلال لقاء لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، على إرجاع البعض رفضه ذلك إلى تقاعده عن العمل، قائلا: «أنا مش مستكتر عليك الـ 50 مليون علشان يقولوا أصله ما بيشتغلش.. أنا بشتغل بفلوسي في المسرح، لكن ما بقدمِش مسلسلات في القنوات لأنها قد تكون غير مستحبة».

واستشهد بتصريح سابق للرئيس السيسي حول ارتفاع تكلفة المعيشة، مضيفا: «الرئيس قال (والله الأسرة دلوقتي ما تعرف تعيش بأقل من 10 آلاف جنيه)، لإنه عنده وعي إننا في أزمة، إذن لو المواطن هيعيش بـ 10 آلاف مستورة يا دوب، أنا كفنان أقول هأخذ قد المواطن ألف مرة.. دخل المواطن في السنة 120 ألف.. أضرب أنت في ألف مرة يبقى 12 مليون.. أطلب 12 مليونا أو حتى 15 مليونا».

ورفض تبرير ارتفاع أجور الفنانين إلى شباك التذاكر، منتقدًا محتوى هذه الأعمال الفنية، قائلًا: «شباك تذاكر إيه! اللي بيقطع تذاكر دلوقتي وبيدخل السينمات، إن لم يكن الفيلم تافه مش هيدخله.. صحيح جزء أصيل من الفن الترفيه، ولكن إذا كان منزوعا منه الفكر والرسالة؛ فهو بلا قيمة أو فائدة».

وشدد على أهمية تقديم أعمال فنية هادفة تحمل رسالة سامية، معقبا: «في ناس الفن بتقول لي: أصل الفن ترفيه وتفاهة وكل حاجة، بس كفاية المتعة التي نحققها للمشاهد إنه يضحك.. لأ هو ما بيضحكش.. وعيب تقول إن قدراتك كلها علشان تضحك تكون قليل الأدب».

ودعا إلى العودة لزمن الفن الراقي الذي كانت تقدمه مصر سابقًا، مشددًا أن: «الأعمال الفنية التي بها استثناءات لا تتناسب حاليا مع مكانة مصر.. كان زمان الفن في مصر من 30 أو 40 سنة بيقدم أعمال بتسافر وتلف العالم وناس كثيرة تشاهدها.. وكان الفنان في الوطن العربي إذا ما دخلش مصر وقدم فن، عمره ما يكون نجم.. عايزين نرجع نقدم فن يرفع قيمة الإنسان».