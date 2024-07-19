بروكسي: اتحاد الكرة ظلمنا أمام الزمالك وتجاهل طلبنا

يرى محمد حامد، المدير الفني لنادي بروكسي، أن اتحاد الكرة ظلم فريقه بإقامة مباراة الزمالك في كأس مصر خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

الزمالك فاز على بروكسي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وقال محمد حامد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «اتحاد الكرة ظلمنا بخوض لقاء مهم أمام فريق كبير بحجم الزمالك في هذا التوقيت، أثناء خوض بروكسي فترة إعداد».

وأضاف: «مجلس إدارة بروكسي خاطب اتحاد الكرة المصري من أجل تأجيل المباراة، لكن تم تجاهل الرد على الخطاب».

وتابع: «قمت بمنح الفريق، فترة راحة، لأن الموسم انتهى، ثم تفاجأت بأن اتحاد الكرة حدد موعد مباراة الزمالك يوم 18 يوليو الجاري.. قمت باستدعاء لاعبي بروكسي، لكن البعض منهم رحل بسبب انتهاء موسم الدرجة الثانية».

وأتم: «حاولنا الاستعداد للمباراة بشكل جيد وتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية، وقمنا بخوض مباريات ودية، ولكن لا نستطيع فعل أي شيء أمام الزمالك».

ويلتقي الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس مصر مع فريق طلائع الجيش، الذي تفوق في وقت سابق على فريق بورفؤاد في دور الـ32.