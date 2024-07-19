وكيل مجلس النواب: حزم الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على حماية المواطن وإعلاء مصلحته

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن مناقشات برنامج الحكومة جرت بشكل «شفاف وحر»، مشيرا إلى أن الجلسات شهدت تجاوبا كبيرا من قبل الوزراء مع ملاحظات النواب ومقترحاتهم على برنامج الحكومة.

وقال خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس «لمسنا تجاوبا شديدًا من الوزراء.. وسعدنا برغبتهم في تطبيق توصيات اللجنة.. وجميع النواب كان لديهم التفاؤل الكبير بالوزراء.. المناقشات كانت ثرية للغاية.. وكنت أتمنى أن يشاهدها كل مواطن».

وكشف وكيل المجلس عن تصريح أحد الوزراء: «لو كنت استعنت بمستشارين ليقدموا لي هذه الملاحظات والحلول ما كنت لوصلت لهذه النتائج»، متابعا: «شعرنا بتعاون شديد من الحكومة واحتواء لكل الملاحظات والرغبة في تطبيقها والعمل على حلها».

وأكد أن الحكومة حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، قائلا: «الدولة والحكومة حريصة جدًا على المواطن بإصدار مجموعات من الحزم الاجتماعية بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال الفصل التشريعي الماضي بقوانين الحزم الاجتماعية التي صدرت حماية للمواطن وإعلاء لمصلحته».

وحول أبرز توصيات اللجنة، قال «سعد الدين»: إن اللجنة طالبت في قطاع الاستثمار بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وزيادة الحوافز للمستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير أراض للمشروعات، بالإضافة إلى التوصية في الإسراع بقانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.