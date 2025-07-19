إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك جنوبي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة عسكريين اثنين، أحدهما ضابط، في معارك بجنوب قطاع غزة.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي إن "ضابطا من كتيبة الهندسة 710، التابعة لفرقة "رام" (179)، أصيب بجروح خطيرة في إحدى معارك جنوب قطاع غزة" دون تفاصيل أكثر.

وأضاف: "أصيب أيضا جندي احتياط من كتيبة الهندسة 749، التابعة للواء (بيسلاح 828)، بجروح خطيرة، في وقت سابق من اليوم، خلال اشتباكات دارت جنوبي القطاع أيضًا".

وتابع البيان: "نُقِل المصابان لتلقي العلاج في المستشفى، فيما تم إبلاغ عائلتيهما".

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومنذ أيام، تتصاعد عمليات الفصائل الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة بغزة، والتي ترتكب إبادة جماعية، بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بقطر لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 893 ضابطا وجنديا إسرائيليا، من بينهم 449 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 من ذات الشهر.

فيما أصيب 6 آلاف 108 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، من ضمنهم ألفين و803 منذ اجتياح القطاع، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء الخسائر الحقيقة له.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.