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أكد متحدث باسم وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية (بانسا) لوكالة الأنباء البولندية (باب) أن عطلا أصاب نظام إدارة الحركة الجوية في بولندا أدى إلى تأخيرات واسعة النطاق اليوم السبت.

وأضاف أنه بينما هناك نظام احتياطي ، لا يزال يتعين تقييد الحركة الجوية بشكل مؤقت في ذروة موسم العطلات الصيفية. تنطبق القيود على الرحلات الجوية في عدد من المطارات البولندية.

وقال المتحدث إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب العطل ، لكن الوضع تحت السيطرة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إلغاء رحلات في مطارات مختلفة، وتم إبلاغ المسافرين بالاستعداد لمواجهة تأخيرات لرحلاتهم.