ناشيونال انترست: إيران تعجل تصنيع سلاحها النووي مستغلة جمود المفاوضات

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن إيران ستعجل من تصنيع السلاح النووي في ظل الجمود الحالي في المفاوضات مع واشنطن وعدم التوصل لاتفاق.

ووصفت المجلة الأمريكية، قرار إيران وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 يوليو "خطوة محورية"، مؤكدة أن قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية قد تستخدمه للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت "ناشيونال إنترنست"، أن الظروف الداخلية في إيران قد تؤدي إلى انهيار المحادثات مع واشنطن بسبب إصرار طهران على مواصلة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سيدفع، بحسب المجلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وواشنطن لمزيد من الضربات.

وأردفت أنه مع رفض ترامب وقف الهجوم الأخير وتفضيله للإكراه كأسلوب لتحقيق الصفقات، فإن صراعا جديدا سيتبع على الأرجح.

وهي أمور ستؤدي في نهاية المطاف إلى سيناريو "حرب لا تنتهي" ستأتي على أرواح العديد من الإيرانيين والإسرائيليين والأميركيين، وفق تقدير المجلة.

وخلصت المجلة الأمريكية إلى أنه في نهاية المطاف، فإن أفضل سبيل لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي هو اتفاق تفاوضي، ذاكرة أن ترامب هو المتحكم، ولديه فرصة لإثبات جدارته في السلام، و"لكن هذه الجدارة لا تزال غير مؤكدة حتى الآن".