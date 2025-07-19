اغتيال مدير شرطة النصيرات وعائلته وسط قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اغتال الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدير شرطة النصيرات بالمحافظة الوسطى (عقيد/ عمر سعيد عقل)، بغارة جوية استهدفت منزله في بلدة الزوايدة وسط القطاع ظهر اليوم، أدت لاستشهاده برفقة 11 من أفراد عائلته.

وقالت الشرطة بغزة إن الاغتيال جاء في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ضمن حرب الإبادة المتواصلة.

ونعت المديرية العامة للشرطة، شهداء هذه الجريمة النكراء بحق مدنيين آمنين في منزلهم، موكدة أن الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب أو النيل من عزيمة ضباط وأفراد الأجهزة الشرطية، الذين يواصلون القيام بواجبهم

وجددت الشرطة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد منتسبي جهاز الشرطة الذين يؤدون مهام مدنية، ويحظر استهدافهم وفقاً للقانون الدولي ،بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

واغتالت إسرائيل في وقت سابق عددا من قادة الشرطة بالقطاع بما فيهم القائد العام وأبرز مساعديه وقائد شرطة خان يونس.