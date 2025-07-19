تجرى شركة الأولى للتأجير التمويلى إصدار سندات توريق بقيمة ١٫٥ مليار جنيه بغرض توفير السيولة اللازمة لعمليات التمويل، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق».

المصادر قالت إن شركة التعمير للتوريق تتولى عملية إدارة الإصدار لسندات التوريق الجارى الاكتتاب فيها من جانب بنوك محلية.

وسجلت محفظة تمويلات الشركة نحو 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وتستهدف الوصول إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام.

وتعرف سندات التوريق بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تساعد الدول والشركات فى تدبير السيولة بضمان أصول من الممكن توريقها وتكون تلك الأصول مضمونة عبر عدة طرق مثل العقارات أو غيرها.

ويضم هيكل المساهمين بشركة الأولى كلاً من شركة التعمير للتمويل العقارى بنسبة 90%، وشركة مصر للتأمين بحصة 5%، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة 2%، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير بنسبة 2%، وبنك مصر إيران للتنمية بنسبة 1%.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات والصكوك) بنسبة 467.4% لتسجل حوالى 34.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار بما يعادل 25.17 مليار جنيه، إلى جانب إصدار صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه، وسندات توريق بقيمة 463 مليون جنيه فى فبراير 2025.

يدرس بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» إدارة إصدارات توريق بقيمة ١٠ مليارات جنيه لصالح أربع شركات بأنشطة متنوعة، وسبق أن أغلقت الشركة نحو 11 عملية توريق بقيمة تتخطى 25 مليار جنيه، خلال عام ٢٠٢٤، إلى جانب إتمام تقديم الاستشارات فى تدبير قرض يصل إلى 10 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات العاملة بالسوق المصرية .