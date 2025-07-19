أمريكا: ارتفاع حصيلة المصابين في حادث الدهس إلى 30

ارتفعت حصيلة المصابين بعد حادث دهس مركبة حشدا من الأشخاص كانوا ينتظرون دخول ملهى ليلي بشارع مزدحم في لوس أنجليس في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إلى 30 شخصا.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات محلية ومراكز علاج الصدمات، طبقا لما ذكره الكابتن آدم فان جيربن، مسؤول المعلومات العامة بإدارة الإطفاء بمدينة لوس أنجليس.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن ثلاثة أشخاص على الأقل في حالة حرجة، بعد إصابتهم على طول شارع سانتا مونيكا في شرق هوليوود.

وقال فان جيربن لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية إن صفا من الأشخاص-معظمهم نساء كانوا ينتظرون دخول الملهي الليلي، عندما صدمتهم مركبة ، اصطدمت أيضا بسيارة متنقلة تبيع الوجبات المكسيكية وحامل ملابس.