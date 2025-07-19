ألغت روسيا فعاليات منتدى الجيش التي تُنظمها تقليديًا في شهر أغسطس لاستعراض قوتها العسكرية، والتي تشمل أيضا العرض المعتاد للأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، نقلًا عن المنظمين، أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2025" سيتم تأجيله إلى موعد لاحق، دون الإشارة إلى أسباب ذلك.

وكان من المقرر إقامة معرض العتاد العسكري والذي يشمل أيضا تطويرات عسكرية جديدة مثل الطائرات المسيّرة، في الفترة من 11 إلى 14 أغسطس داخل منتزه "باتريوت" العسكري الذي يقع بالقرب من موسكو. ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمنتدى، كان من المتوقع مشاركة أكثر من 1500 جهة، كما كان مخططًا عرض أكثر من 28 ألف قطعة. في العام الماضي، وُجّهت دعوات لوفود من أكثر من 100 دولة.

ويُعد هذا المعرض المتخصص الذي يُنظم منذ عام 2015، المنصة الأهم لوزارة الدفاع الروسية لعرض منتجاتها.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وبحسب وزارة الدفاع، يتم إسقاط طائرات مسيّرة أوكرانية بشكل شبه يومي في منطقة موسكو، كما يجري فرض قيود بشكل متكرر على حركة النقل الجوي بسبب خطر هذه المسيرات. كما لا تزال روسيا منشغلة بالحرب مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات تقضي بضرورة وفاء قطاع صناعة السلاح الروسي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية في تسليم الأسلحة إلى الدول الأخرى بغض النظر عن استمرار الحرب.