أوكرانيا وإسرائيل توقعان عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي

وقعت أوكرانيا وإسرائيل اليوم الاثنين، على عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي .

ووجه نتنياهو دعوة إلى الرئيس زيلينسكي لزيارة القدس، ووعد الرئيس الأوكراني بتلبية الدعوة.

ونقلت هيئة البث عن زيلينسكي قوله إن أوكرانيا ترى في إسرائيل لاعبًا محوريًا في الشرق الأوسط، مضيفًا أنه تقرر فتح مراكز لتطوير استثمارات في مجال التقنية العالية في القدس وكييف.

وشكر نتنياهو الرئيس الاوكراني على نيته سن تشريع بشان معاشات التقاعد للقادمين الجدد من أوكرانيا.

وتم طرح نقل السفارة الأوكرانية الى العاصمة القدس على بساط البحث خلال الاجتماع بين نتنياهو وزيلينسكي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر زيارة قام بها رئيس وزراء إسرائيلي لأوكرانيا كانت قبل عشرين عاما، وتحديدا عام 1999، وهو نتنياهو نفسه الذي قام بتلك الزيارة.

وتأتي زيارة نتنياهو لكييف قبل أقل من شهر من إجراء الانتخابات التي من المقرر أن يخوضها في سبتمبر. وتعتبر قاعدة الناخبين الإسرائيليين الذين لهم علاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق، عاملا مهما.

وقال نتنياهو في بيان له قبيل الزيارة: "لدينا مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا، يشكلون جسرًا حيا بين البلدين، حيث تزداد قوة الصلة بيننا".

ومن المقرر أن يترشح نتنياهو لشغل منصب رئيس الوزراء، في الانتخابات العامة المقررة في 17 من سبتمبر المقبل.

ووصف زيلينسكي إسرائيل بأنها أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لأوكرانيا في الشرق الأوسط، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار.

وقال زيلنسكي في تغريدات نشرتها المتحدثة باسمه، يوليا مندل: "سيزيد هذا المبلغ بشكل كبير بسبب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أوكرانيا وإسرائيل، التي آمل أن تصدق إسرائيل عليها قريبا".

وفي إشارة إلى الصراع مع الجماعات الانفصالية المدعومة من جانب روسيا في شرق أوكرانيا، أوضح زيلينسكي أن بلاده "لديها الكثير لتتعلمه من إسرائيل، ولاسيما في الامن والدفاع"، وذلك بحسب ما جاء في بيان رسمي.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن قضايا الدفاع تأتي على رأس جدول أعمال محادثات زيلينسكي مع نتنياهو.