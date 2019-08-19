عمرو أديب يحذر من التصالح مع الإخوان: الناس دي خطر على مصر

حذّر الإعلامي عمرو أديب، من المبادرات التي أطلقها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، خلال الأيام الماضية، للتصالح مع الدولة.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، «في مرة سألت عاصم عبد الماجد، وقلتله مش انت سبق وأعلنت عن تراجعك عن أفكارك وقت الإفراج عن الجماعة الإسلامية من السجون، ووقتها ضحك وقال لي ده عشان أخرج من السجن بس».

وأضاف «الناس دي لو اتمكنت مننا ساعة واحدة هيقتلونا كلنا في ميدان التحرير، بسبب الحقد والانتقام والكره والإحباط اللي جواهم»، متابعًا: «الناس دي خطر شديد على مصر، وعمري ما شوفت أقذر من كدة تنظيم»، على حد وصفه.

وردًا على المقترح الذي أُطلق بدفع 5 آلاف دولار لصندوق تحيا مصر عن كل سجين إخواني يتم الإفراج عنه، قال «خدوا انتم 10 آلاف دولار وسيبوا البلد».