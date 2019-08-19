ضبط عاطلين بالإسكندرية سرقا 400 ألف جنيه من مسكن في القاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه من داخل مسكن في محافظة القاهرة، وذلك وفقا لبيان أمني، اليوم الاثنين.

وكان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات، يفيد إكتشافها وجود كسر بباب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه من داخلها.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة إلى قيام الجناه بإستقلال سيارة أجرة "تاكسي" أمكن تحديد السيارة وبإستدعاء قائدها قرر بقيام المتهمان بإستقلال السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة، دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة عاطلين، سبق إتهام أحدهما في قضيتين "إحداهما "سرقة مسكن" ومقيمان في محافظة الإسكندرية".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما في في محل إقامتهما وبحوزتهما 392 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها بأسلوب "كسر الباب" وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.