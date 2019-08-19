يونكر يغيب عن قمة مجموعة الدول السبع بسبب استئصال المرارة

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يغيب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن قمة مجموعة الدول السبع الوشيكة في فرنسا، بعد الخضوع لعملية جراحية طارئة لاستئصال المرارة، حسبما أعلن مكتبه اليوم الاثنين.

ويجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية الكبرى - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - في منتجع بياريتز الساحلي في الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس.

وعادة ما يمثل الاتحاد الأوروبي في هذه الاجتماعات رئيس المفوضية وأيضا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وأعلنت المفوضية أمس الأول السبت أن يونكر اضطر لقطع عطلته الصيفية في النمسا والعودة إلى موطنه لوكسمبورج للخضوع لعملية جراحية طارئة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود اليوم الاثنين: "تمت العملية (الجراحية) على ما يرام"، مضيفة أن يونكر يتعافى في المستشفى.

وصرحت بيرتود بأن "أطباءه أمروا بأنه يجب ألا يسافر في هذا الوقت".

وقالت المتحدثة إن يونكر يعتزم الاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوسك لتأكيد الترتيبات في غيابه، مشيرة إلى أنه ليس من المعتاد أن يحضر بديل في حالة عدم تمكن أي من القادة من حضور هذه الاجتماعات.

ويرأس يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج السابق، المفوضية الأوروبية منذ عام 2014. وتنتهي ولايته في 31 أكتوبر، حيث تخلفه وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لين.

وأثارت الحالة الصحية ليونكر 64 عاما اهتماما إعلاميا من قبل. ففي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) العام الماضي، شوهد يتمايل ويتعثر إلى جانب قادة آخرين. وأوضح فيما بعد أنه كان مصابا بعرق النسا وتشنجات في الساق في ذلك اليوم.