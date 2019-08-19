ترامب: قمع مظاهرات هونج كونج سيضر بالمفاوضات التجارية مع الصين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، الصين من مغبة قمع المظاهرات المدافعة عن الديمقراطية في هونج كونج على شاكلة ما فعلت في ساحة "تيان إنمين" في بكين قبل 30 عاما، معتبرا أن حصول مثل هذا الأمر سيضر بالمفاوضات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين.

وصرح ترامب للصحفيين في نيو جيرسي (شمال غرب): "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق إذا مارسوا العنف إذا حصلت تيان إنمين أخرى".

وأعلن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، فى وقت سابق أن واشنطن وبكين تسعيان بشكل نشط إلى إعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح بهدف وضع حد للحرب التجارية الدائرة بينهما، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وانطلقت المفاوضات الأمريكية الصينية بشكل إيجابي في يناير، وبدا أنها أحرزت تقدما يسمح بالتوصل لاتفاق سريعا لكنها سرعان ما تعثرت.

وتحذير ترامب جاء عقب تدفق مئات آلاف المتظاهرين إلى وسط جزيرة هونج كونج متحدين الأمطار الغزيرة وأوامر الشرطة بعدم الخروج من حديقة كانوا تجمعوا فيها سابقا.

وأدت عشرة أسابيع من الاحتجاجات إلى إغراق المدينة التي تعتبر مركزا تجاريا دوليا في أزمة مع مشاهد متكررة لمتظاهرين مقنعين يدخلون في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب وسط سحب الغاز المسيل للدموع.

واتخذت الصين مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين، معتبرة المظاهرات الأكثر عنفا أعمالا "شبه إرهابية"، واستغلت آلة الدعاية الصينية أعمال العنف، وفاضت وسائل الإعلام الرسمية بالمقالات والصور والفيديوهات المنددة.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية أيضا صورا لعسكريين وناقلات جند مدرعة في شينزين قرب حدود هونج كونج، فيما حذرت الولايات المتحدة بكين من عواقب إرسال جنود، وهي خطوة يقول محللون إنها ستسيء إلى سمعة الصين وستكون كارثة اقتصادية عليها.

وجاءت مظاهرات هونج كونج للتنديد بمشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتتمتع هونج كونج بحريات "غير محددة" في البر الصيني وذلك بموجب اتفاقية شرع في تطبيقها إثر إعادة بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.