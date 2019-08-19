 الرئيس الجزائري المؤقت يجدد دعوته لحوار وطني دون اقصاءات - بوابة الشروق
الإثنين 19 أغسطس 2019 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

الرئيس الجزائري المؤقت يجدد دعوته لحوار وطني دون اقصاءات

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 9:36 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 9:37 م

جدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، دعوته إلى الحوار الوطني الجاد والواسع من دون إقصاءات.

ودعا بن صالح في رسالة للشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد إلى الحوار البناء والجاد يشارك فيه كل الجزائريين، لاختيار رئيسهم.

وأكد أن المرحلة التي تمر بها الجزائر تحتاج إلى تكاتف جهود الكل من أجل الوطن وقال "تحتاج في هذه المرحلة الخاصة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات غير مأمونة وغير موثوق في نهاياتها وإن عُرِفَتْ بداياتها".

وأكد ضرورة الالتزام بالطريق المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب وقت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك