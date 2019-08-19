«الهجرة» تشارك في المؤتمر العالمي لمؤسسة «الأديان من أجل السلام» بألمانيا

توجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، إلى مدينة لينداو الألمانية لتمثيل مجلس كنائس الشرق الأوسط في المؤتمر العالمي لمؤسسة "الأديان من أجل السلام"، في نسخته العاشرة تحت شعار "رعاية مستقبلنا"، خلال الفترة من يوم 20 إلى 23 أغسطس الجاري.

وتأتي النسخة العاشرة من المؤتمر بحضور رئيس جمهورية ألمانيا فرانك والتر شتاينماير، ومشاركة 100 دولة، وحضور 900 ممثل ديني، وممثلين رفيعي المستوى لحكومات دول العالم، والأمم المتحدة، ومؤسسات أهلية، وممثلين من المجتمع المدني، وكبار الشخصيات والنشطاء في مجال نشر التسامح الديني.

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة في جلسة أخرى بعنوان "سيدات الشرق الأوسط: صناع السلام"، حيث تلقي كلمة عن دور المرأة في مجتمعها بمختلف الأدوار التي يمكن لها أن تلعبها ومهمتها في ترسيخ مبادئ السلام ونبذ العنف وتقبل الآخر.

كما تشارك الوزيرة أيضا في الجزء الثاني من حلقة نقاشية بين ممثلي حكومات دول العالم وممثلي الطوائف الدينية المختلفة والمجتمعات الأهلية، لبحث سبل دعم الانسجام بين أطراف المجتمع ونبذ العنف والتطرف، ووضع خطط على مستوى محلي وإقليمي ودولي لتناول التحديات وتوسيع النقاش وتناغم الحلول المطروحة وكيف يمكن لمؤسسة "الأديان من أجل السلام" أن تشارك في عملية الانسجام ونبذ العنف داخل المجتمعات الواحدة عن طريق شركائها من حكومات ومؤسسات دينية.

وخلال زيارتها إلى ألمانيا، تعقد الوزيرة عدة لقاءات مع أعضاء الجالية المصرية في مدينة فرانكفورت الألمانية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة الوزارة، بالإضافة إلى آخر الحملات التي أطلقتها بعنوان "مفيش زي مصر" وكيف يمكن أن يشجعوا مجتمعاتهم المحيطة على زيارة مصر لقضاء عطلاتهم.