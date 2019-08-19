أعلى محكمة جنائية في ألمانيا تؤكد أقصى عقوبة لمجرم حرب سوري

أكدت المحكمة الاتحادية، أعلى محكمة جنائية في ألمانيا، حكما بالسجن مدى الحياة في حق قائد مليشيا سوري سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

ورفضت المحكمة -اليوم الاثنين- في مقرها بمدينة كارلسروه طعنا من المتهم على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف، موضحة أن الحكم يخلو من أخطاء قانونية.

وكانت محكمة دوسلدورف قضت بجانب عقوبة السجن مدى الحياة في سبتمبر الماضي بجسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم؛ ما يعني استبعاد حصول المتهم على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما.

وتبين لدى محكمة دوسلدورف أن المدان الملقب بـ"أبو الديب" مارس إرهابا مروعا كزعيم ميليشا تحت مظلة الجيش السوري الحر، حيث عذب وأساء معاملة أسرى بنفسه أو تحت مسؤوليته.

وبعد ذلك فر المتهم من سوريا وتقدم بطلب لجوء في ألمانيا، ثم تعرف عليه أحد ضحاياه في أحد مراكز الإيواء بألمانيا، وعقب مراقبة استغرقت شهورا من قبل المحققين الألمان، تم القبض على المتهم على يد قوات خاصة في أبريل عام 2016 في مدينة مونستر.