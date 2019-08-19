لوس أنجلوس تايمز: العقوبات الأمريكية في أعالي البحار تختبر صبر الحلفاء

ذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه في خضم حروب الناقلات المتصاعدة بين الغرب وإيران، تواجه واشنطن حاليا مقاومة من شركائها الدوليين التقليديين.

وقالت الصحيفة ـ في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين ـ إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تطبيق سياسة أقصى قدر من الضغط في أعالي البحار، ومنع طهران من تصدير النفط عبر أسطول ناقلاتها والعمل في الوقت ذاته على حماية سفن الشحن الدولي من الهجمات الإيرانية، ومع ذلك، تعثرت خطط واشنطن في هذا الصدد بسبب قيود قانونية وغموض الحلفاء الأوروبيين بشأن الانخراط والمشاركة في هذه الحملة، وهم يعززون في الوقت ذاته من جهودهم الدبلوماسية الخاصة للتعامل مع طهران.

ونقلت الصحيفة عن أريان طبطبائي، وهي باحثة سياسية تعمل لدى مؤسسة (راند كورب) العالمية، قولها" إن الأوروبيين يشاركون إلى حد كبير وجهات نظر الولايات المتحدة بأن أنشطة إيران في عدد من المجالات تمثل تحديا، على أقل تقدير، لكنهم انقسموا مع إدارة ترامب حول أفضل طريقة للعمل..إن الضغط على أعالي البحار لن يضر فقط بإيران، بل وأيضا بالمصالح الأوروبية".

من جانبه، قال اسفنديار باتمانغليدج، مؤسس شركة بورس آند بازار الإعلامية التي تهتم بشئون إيران،" إن إطلاق سراح ناقلة النفط جريس ون، وهي ناقلة حملت العلم الإيراني واستُولى عليها بجبل طارق الشهر الماضي، مثل اختبارا لما إذا كانت الدول الأوروبية ستساعد في تطبيق العقوبات الأمريكية داخل مياهها البحرية أم أنها ستقيد نفسها بتطبيق سياستها الخاصة.

وأمرت المحكمة العليا في جبل طارق، وهي منطقة بريطانية تتمتع بشبه حكم ذاتي، بإطلاق سراح الناقلة بعد تلقي تأكيدات من إيران بأن السفينة لم تكن متوجهة إلى سوريا، التي تعد هدفا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، فيما نفى المسؤولون الإيرانيون فيما بعد تقديم أي من هذه التأكيدات ولم يفرجوا بعد عن ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبيرو) المحتجزة لديهم.

وقالت (لوس أنجلوس تايمز) إن إطلاق سراح السفينة الإيرانية جاء على الرغم من طلب واشنطن لاحتجاز الناقلة بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية حتى أصدرت الحكومة في جبل طارق بيانا يوم أمس أعلنت فيه أنها عالجت طلب الولايات المتحدة بعناية فائقة من أجل أن تكون قادرة على المساعدة.