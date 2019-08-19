قطاع الأعمال: تسوية أزمة النيل لحليج الأقطان الأسبوع الجاري

قال وزير قطاع الاعمال، هشام توفيق، على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم، مع البورصة للإعلان عن بروتوكول تعاون بينهما، إنه تم الانتهاء من حل أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، وسيعلن ذلك خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف الوزير أنه بالمثل سيتم الإعلان قريبا عن حل أزمة شركتي طنطا الكتان، وعمر أفندي، حيث نتفاوض حاليا مع المستثمرين.

وكان هناك اتفاق مبدئى بين الحكومة ومساهمى النيل، والذى يتضمن سداد المساهمين قيمة مالية على سبيل التعويض للدولة، مقابل احتفاظهم بملكية الشركة، وتبلغ قيمتها 10% من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى.

وأوضح توفيق فى تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة تسلمت فى السابق دراسة لتقييم أصول النيل للأقطان، ولكن تلك الدراسة لن يتم الاعتماد عليها، بسبب مرور نحو 6 أشهر من إعدادها، بما يتطلب إعداد دراسة جديدة للتقييم.

وتابع: هناك خيار واحد مطروح حاليا لإنهاء الأزمة يشمل تقييمًا شاملًا لكل الأراضى، ورسوم تحويلها من النشاط الصناعى لأغراض أخرى، وسداد التكاليف اللازمة للمحافظات والأحياء، وصدور القانون الأخير يعزز قدرتنا على إغلاق الملف بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة.

يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى حكمت نهائيًا فى 2013 الماضى ببطلان خصخصة النيل للأقطان، وقضت بعودتها للدولة، وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم بإعادة الشركة للدولة مرة أخرى، وما زال الملف متداولًا خلال تلك الفترة، وتم إيقاف تداول السهم فى البورصة.