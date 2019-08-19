وزير الداخلية الجزائري: الحكومة عازمة على مواصلة تنمية وتطوير المناطق الحدودية

أكد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري اليوم الاثنين أن الحكومة عازمة على مواصلة تنمية وتطوير المناطق الحدودية للبلاد.

وقال دحمون - في تصريحات خلال زيارته اليوم لولاية إليزي، أقصى جنوب شرقي البلاد - إن الحكومة أعطت الأولوية في التنمية للمناطق الحدودية، مؤكدا في نفس السياق أن الدولة عازمة على مواصلة تنمية هذه المناطق من خلال برامج هامة سيتم إعدادها عبر دراسات علمية معمقة.

وأعلن دحمون عن توفير 200 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات بمنطقة الدبداب بولاية إليزي، معتبرا أن حل مشكل البطالة بهذه المناطق يكون من خلال التنمية، داعيا المواطنين الى دعم الدولة في تنمية المناطق الحدودية.

ومن المقرر أن يشرف وزير الداخلية الجزائري في وقت لاحق على وضع حجر الأساس لإنجاز عدة مشاريع تنموية وتدشين أخرى بالمقاطعة الإدارية لجانت.

يذكر أن ولاية إليزي تقع في أقصى الجنوب الشرقي للجزائر، وهي حدودية مع 3 دول هي تونس وليبيا والنيجر.