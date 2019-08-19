التنمية المحلية توجه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، بمختلف مراحلة التعليمية يوم 21 سبتمبر المقبل، بجميع المراكز والمدن والقرى ومراجعة خطة إنشاء المدارس الجديدة في نطاق كل محافظة لاستيعاب الكثافات الطلابية في كل المراحل التعليمية.

وأشارت في بيان لها، اليوم، إلى أنه يتم التواصل يوميًا مع المحافظات لمتابعة ما تم إنجازه في صيانة المدارس والفصول الدراسية وإزالة جميع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حرصًا على سلامة الطلاب، إلى جانب رصف الطرق المؤدية إلى المدارس حتى يتمكن التاميذ من الوصول لمدارسهم في سهولة ويسر.

ولفتت الوزارة إلى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات والأبنية التعليمية والوحدات المحلية، وشركات المياه والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق للمدارس الجديدة والتأكد من جاهزية المرافق في المدارس القائمة ضمانًا لانتظام العملية التعليمة من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد.

ونوهت بأنه تم توفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كأحد العناصر الاساسية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة لتحسين جودة المواطن المصري.

وأضافت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات كافة الترتيبات والاستعدادات والانتهاء من كافة الملاحظات، والاعمال قبل بدء الدراسة بوقت كاف ورفع تقارير يومية عن موقف الأعمال الجاري تنفيذها والمعوقات التي قد تواجه المنظومة التعليمية لسرعة حلها مع كافة الجهات المعنية.