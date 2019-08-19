خبيرة ألمانية: السينما ستتغير خلال العقود القادمة

تدور تساؤلات حول الشكل الذي قد تبدو عليه دور العرض السينمائية وشكل العرض بها مستقبلًا.

وصرحت خبيرة من أرشيف السينما الألمانية بأنها تعتقد أن بعض الأمور ستتغير خلال الأعوام الثلاثين القادمة.

وقالت الخبيرة كلاوديا فيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "السينما ستظل موجودة، ولكن ليس تماما كما نعرفها".

وأضافت أنه سيكون هناك بالطبع شاشة عرض، مستدركة بقولها: "ولكن هل سنجلس جميعا في صف واحد أم أن شاشة العرض قد تكون محيطة بنا؟".

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن هناك بالفعل حاليًا دور عرض تتوافر بها مقاعد تهتز أثناء العرض، وفي هذا السياق طرحت تساؤلا حول إذا ما كان سيتم العمل على إضافة إمكانية انبعاث روائح أيضا أثناء العرض.

ولكن بحسب تقييم العالمة، لن يكون لمثل هذه التجديدات أي معنى إلا إذا كانت متاحة مع روايات مناسبة لها.

وتابعت فيك قائلة: "يمكن للمرء اليوم مشاهدة بث حي لافتتاح أوبرا من لندن في دار عرض سينمائي أيضا... مثل عمليات البث هذه صارت ممكنة بفضل التكنولوجيا الرقمية".

وبحسب تقييم فيك، لن يكون هناك اختلاف كبير في المستقبل بين مشاهدة التلفاز أو فيلم سينمائي أو لعبة فيديو، وقالت: "الاختلاف سيتركز نوعا ما فيما إذا كنت أقوم بالأمر بمفردي أم أشاركه مع آخرين".