ميتشو: الزمالك ليس كبقية الفرق

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أن الأبيض ليس كبقية الفرق، مشيرا إلى أنه ناد يجب أن تكون محبا له قبل أن تعمل به.

وقال الصربي في مقطع فيديو تم إذاعته عبر قناة المحور في الساعات الأولى ليوم الإثنين:" الزمالك ليس مثل بقية الفرق، فهو ناد يجب أن تحبه قبل أن تعمل به".

وأضاف:"جماهير الزمالك تحب لعب كرة جميلة بها الكثير من الأهداف، وبدون حديث كثير، أنا ارغب في العمل لتقديم النجاحات مع فريقي الجديد".

وأتم المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا:"سنسعى للمكسب من أجل الملايين الذين يشجعوا نادي الزمالك".

وكان ميتشو قد وقع عقود تدريبه للزمالك في الساعات الأولى من يوم الإثنين، لمدة موسم وذلك بعد رحيله عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.