إسبانيا تعرض استقبال أقرب موانئها لسفينة «أوبن أرمز» لإنقاذ المهاجرين

عرضت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين أن تكون أقرب موانئها ملاذا آمنا لسفينة الإنقاذ "أوبن أرمز" التي رفضت إيطاليا استقبالها وعلى متنها أكثر من 100 مهاجر.

وبقي المهاجرون على متن السفينة منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، وتقول مؤسسة "بروأكتيفا أوبن أرمز" الخيرية التي تشغلها إن الوضع على متن السفينة أصبح صعبا بشكل متزايد.

وهذه السفينة هي الأحدث بين الكثير من سفن إنقاذ المهاجرين التي رفضت السلطات الإيطالية استقبالها.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد عرض في البداية أمس الأحد أن يستقبل ميناء "الخثيراس" السفينة أوبن أرمز.

ولكن المؤسسة الخيرية قالت إن الميناء الذي يبعد 1800 كيلومتر عن موقع السفينة حاليا، وهي مسافة تحتاج من السفينة خمسة أيام لاجتيازها، هو بعيد للغاية.

وأفاد ربان السفينة بأن الوضع على متنها "غير قابل للإدارة" بسبب "القلق المتكرر ونوبات الذعر وحالات الشغب".

ويقع أقرب الموانئ الإسبانية -في جزيرتي مينوركا ومايوركا ضمن أرخبيل جزر البليار - على بعد ألف كيلومتر من الموقع الحالي للسفينة قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت بروأكتيفا أوبن أرمز إنه ينبغي على إيطاليا وإسبانيا توفير "الإمدادات اللازمة" إذا اضطرت السفينة للبقاء في البحر لمدة أطول.

وكانت ست دول بالاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وألمانيا ولوكسمبرج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، قد عرضت الأسبوع الماضي استقبال بعض من المهاجرين على متن السفينة "أوبن أرمز" إذا سمحت إيطاليا بنزولهم من السفينة.

وكانت إيطاليا قد استقبلت 27 شخصا ممن كانوا على متن السفينة يوم السبت،معظمهم قصر، ولكنها رفضت استقبال الباقين.