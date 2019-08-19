محافظ الأقصر يفاجئ المستشفى العام بجولة تفقدية للوقوف على سير العمل

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة مفاجئة صباح اليوم الاثنين، تفقد خلالها مستشفى الأقصر العام للوقوف على سير العمل بأقسام الطوارئ والأشعة والمعامل والعنايات المركزة والعيادات الخارجية، والخدمة المقدمة للمرضى، والتزام طاقم الأطباء والتمريض بالتواجد خلال النوبتجيات.

وحرص محافظ الأقصر خلال جولته، على دخول غرف المرضى والتعرف على المشكلات التى تواجهم خلال فترة تواجدهم بالمستشفى، كما التقى مع عدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم.

وشدد ألهم على أهمية تواجد الأطباء مبكراً فى العيادات الخارجية، والاهتمام بأماكن تجمعات المواطنين فى العيادات الخارجية وتوفير ما يلزم من سبل الراحة، والتأكيد على الاهتمام بزيادة مستوى النظافة فى مستشفى الأقصر العام، وذلك فى إطار العمل على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين خاصة داخل المؤسسات الخدمية.

وفى نهاية الجولة، كلف محافظ الأقصر، وكيل وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية لإعادة الانضباط للمستشفى، وذلك حرصاً على راحة المترددين من المرضى وذويهم.

رافق المحافظ خلال جولته لمستشفى الأقصر العام، كل من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.