«الدوما» يعقد جلسة طارئة لبحث التدخل الخارجي بشؤون روسيا الداخلية

بحث مجلس الدوما الروسي، في جلسة طارئة، اليوم الاثنين، التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الروسية ولا سيما الانتخابات.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس لجنة الشؤون الأمنية فياتشيسلاف فولودين في الدوما قوله إن المجلس بحث ملف ترويج وكالات أنباء أجنبية لأنباء ملفقة وغير صحيحة، وناقش هذه التدخلات وكيفية تغطيتها من قبل وسائل الإعلام المستخدمة وتسخيرها لرصد المظاهرات غير المرخصة بوسط العاصمة الروسية موسكو التي شهدتها أواخر شهر يوليو الماضي.

وأضاف أن المجلس ناقش أيضا دور القنصليات والسفارات الأجنبية وخاصة الغربية داخل موسكو والتي كان لها دور كبير في إشعال الفتن في موسكو.

وكانت فصائل معارضة في مجلس النواب الروسي قد دعت - في وقت سابق - إلى إجراء تحقيق في تدخل وسائل إعلام أجنبية وبعثات دبلوماسية في شؤون البلاد الداخلية، فيما أيد حزب روسيا الموحدة الحاكم هذه المبادرة.