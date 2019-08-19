 ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق وتبحر باتجاه اليونان - بوابة الشروق
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ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق وتبحر باتجاه اليونان

لندن - د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 1:31 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 1:31 م

أبحرت ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي كانت محتجزة في جبل طارق الليلة الماضية باتجاه اليونان، بعد احتجازها لأكثر من 6 أسابيع.

وأظهر موقع التعقب البحري "مارين ترافيك دوت كوم" أن الناقلة "أدريان داريا 1" (جريس 1 سابقا) بدأت في الإبحار من مساء أمس وزادت سرعتها عند منتصف الليل.

كما يظهر أن ميناء الوصول المسجل للناقلة هو ميناء كالاماتا اليوناني، وأنه من المقرر أن تصل الناقلة إليه الأحد القادم. إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الميناء هو الوجهة النهائية للناقلة.

كانت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية، احتجزتا الناقلة في 4 يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

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