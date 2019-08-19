عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باقة من الورد إلى زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء هذا لدى استقبال ماكرون للرئيس الروسي، في المقر الصيفي للرئاسة الفرنسي بقلعة بريجانسون.