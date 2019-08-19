الشرطة الأمريكية تعتذر عن صور «سيلفي» لضباطها

اعتذر مسؤول أمريكي في ولاية ميزوري الأمريكية بعد التقاط صورتين شخصيتين "سيلفي" لضباط الشرطة بالقرب من مكان اكتشف فيه جثة رضيع في منطقة حرجية، واصفا الموقف بأنه "عديم الاحساس".

ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن مسؤول العلاقات العامة في مدينة كولومبيا بالولاية إن الضباط في إدارة شرطة كولومبيا، ظهروا في الصور التي التقطت في مناسبة تعرف باسم "اليوم الوطني للصور الشخصية لمجلس المدينة" بهدف تكريم الخدمة الحكومية، مؤكدا أنه يتحمل المسئولية الكاملة وأنه اتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة.

وقالت السلطات - في بيان - إنه عثر على جثة الطفل بعدما تلقت الشرطة بلاغا يفيد بالعثور على بقايا بشرية في شمال كولومبيا، مؤكدة "أنه لم تكن اللحظة المناسبة أو المكان لالتقاط هذه النوعية من الصور، لذا نعتذر بشدة لمجتمعنا، نيابة عن الطفل الرضيع المجهول".

وظهرت الصور، التي يظهر فيها الضباط وهم يبتسمون، على مواقع التواصل الاجتماعي بل وعلى حساب الشرطة على "تويتر" ثم أزيلت لاحقا.