ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، أنه تم تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في قضايا تتعلق بالفساد.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء أمس السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، تعيين رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه.