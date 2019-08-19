5 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولي بالدور الثاني في الثانوية

أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018-2019، حيث أدى 27514 طالب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طالبين فقط من (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى)، وعلم النفس.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان في محافظة المنوفية "إدارة الشهداء التعليمية"، وحالتين في محافظة الجيزة "إدارة العجوزة التعليمية، وإدارة شمال الجيزة التعليمية"، وفي محافظة القليوبية "إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وفي محافظة قنا "إدارة دشنا التعليمية" تم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم غدا امتحان مادة الأحياء بإجمالي عدد 5095 طالب، ويؤدى طلاب شعبة العلمي رياضيات مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 3558 طالب، ويؤدى طلاب شعبة الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 3907 طالب.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالي طالب.