تحرك دولي لحظر بيع الأفيال الإفريقية لحدائق الحيوان ودور السيرك

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اتخذت الأطراف الموقعة على "اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض" قرارا مبدئيا بشأن عدم بيع الأفيال البرية من عدة دول بجنوب قارة افريقيا لحدائق الحيوان ودور السيرك.

ورحبت دانيلا فرير المؤسس المشارك لجماعة "برو وايلد لايف" للحفاظ على البيئة اليوم الاثنين بالقرار الذي اتخذته لجنة فرعية تابعة لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

وقالت فرير على هامش الاجتماع: "صيد صغار الأفيال البرية من قطعانها يروعها وهو غير مقبول بالمرة". ووقعت 183 دولة على الاتفاقية.

وبحسب القرار الذي اتخذ أمس الأحد، يمكن الاتجار في الحيوانات البرية في حال فقط وضعها في برامج حماية داخل افريقيا.

وقالت فرير إن زيمبابوي نشطة في بيع صغار الأفيال إلى آسيا وغيرها من المناطق.

وسوف يتم تبني الحظر رسميا في نهاية المؤتمر الذي يستمر حتى 28 أغسطس.

وجراء مشاكل إجرائية، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التصويت في اللجنة.

ونظرا لمعارضة التكتل للمقترح، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل لأغلبية الثلثين المطلوبة لإقرار الحظر.

ومن المتوقع أن يقرر المشاركون في المؤتمر يوم الخميس مسألة تخفيف أو تقييد التجارة في عاج الأفيال.