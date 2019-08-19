 مقتل شخصين في اشتباكات حدودية في منطقة كشمير المتنازع عليها - بوابة الشروق
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مقتل شخصين في اشتباكات حدودية في منطقة كشمير المتنازع عليها

ثلاثة جنود باكستانيين على الأقل ومدنيان اثنان قد لقوا حتفهم في كشمير الخميس الماضي
ثلاثة جنود باكستانيين على الأقل ومدنيان اثنان قد لقوا حتفهم في كشمير الخميس الماضي
د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 10:47 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 10:47 ص

أعلنت الشرطة -اليوم الاثنين- أن شخصين على الأقل لقيا حتفها في تبادل لإطلاق النار بين القوات الحدودية الباكستانية والهندية أمس الأحد في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقد أطلقت القوات الهندية النار عبر خط السيطرة، الحدود الفعلية التي تفصل كشمير لجزئين أحدهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان في منطقة بونش في وقت متأخر من أمس الأحد.

وقال محمد عزيز، أحد رجال الشرطة المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" "لقى شخصان حتفهما إثر سقوط قذيفة بالقرب من مكان انعقاد مراسم زفاف في وادي دارا شير خان"، مضيفا أن صبيا أصيب عقب إصابته بشظايا قذيفة.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني إن الجيش قام بالرد عقب أن أطلقت القوات الهندية صواريخ وقذائف على المدنيين بدون سبب، وقد وردت تقارير تفيد بمقتل اثنين على الأقل من الجنود الهنود.

وكان ثلاثة جنود باكستانيين على الأقل ومدنيان اثنان قد لقوا حتفهم في كشمير الخميس الماضي، في أول تبادل لإطلاق النار بين القوات منذ أن ألغت الهند الوضع الخاص بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير.

وأثار قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص بكشمير في الخامس من أغسطس الجاري وفرض إجراءات أمنية مشددة على المنطقة، توترات جديدة بين الدولتين، اللتين خاضتا حربين بسبب كشمير في السابق.

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