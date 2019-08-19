نائب غرفة الخضروات والفاكهة: لابد من تقليل حلقات تداول السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار

•السوق يواجه قلة في محصول الفاصوليا نتيجة للأحوال الجوية



قال حاتم النقيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، إنه لا بد من تقليل حلقات تداول السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق؛ نتيجة للتجزئة وكثرة التداول بين التجار والحلقات الوسيطة.

وأضاف في لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن السوق يواجه قلة في محصول الفاصوليا وارتفاع أسعارها ؛نتيجة الأحوال الجوية، واختلاف الأجواء بين الصيف والشتاء، خاصة وأن هذا المحصول شتوى.

وأكد على أهمية الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل لضمان وجود المنتج في السوق المحلي، والتصدير للخارج، معقبًا: «التجار ملتزمون بالزراعة التعاقدية التي تصدر إلى أوروبا، ومشروع الصوب الزراعية يخلق حالة من الاتزان في السوق، ونشجع البيع مباشرة في المعارض والمنافذ لخفض سعرها في سوق التجزئة ومرورها بالحلقات الوسيطة».



