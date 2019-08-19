هنأ النائب البرلماني، محمد إسماعيل، منتخب كرة اليد للناشئين، بعد فوزه ببطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخ مصر.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إنه «على الرغم من عدم الاهتمام الكبير بكرة اليد مقارنة بكرة القدم، إلا أنها دائمًا ما ترسم الابتسامة على وجوه المصريين»، مشيرًا إلى ما وصفه بالنتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب الأول لكرة اليد.



وأضاف أنه «لابد من دعم كرة اليد المصرية، وكافة الألعاب الأخرى، من خلال الاستثمار الخارجي بها»، مطالبًا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بمراكز الشباب، وتطويرها، واكتشاف الطاقات الجديدة بها.



وتُوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 بلقب كأس العالم المقامة في مقدونيا، للمرة الأولى في التاريخ، بعد فوزه على ألمانيا في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد بنتيجة 32-28.

