نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماعا موسعا لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي

عقدت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي مكتبة مصر العامة، ومركز الإبداع الفني، ودار أوبرا دمنهور ونقيب الموسيقيين بالبحيرة، وممثلي الأزهر والكنيسة، بحضور مهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض المقترحات والرؤى والترتيبات اللازمة للجهات المشاركة، ودور كل جهة ومظاهر الاحتفال والبرنامج المقترح للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين ودهان الأسوار وتزيينها وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم مظاهر احتفالية راقية تلائم الاحتفالات الشعبية بالأعياد القومية بنطاق مراكزهم، كما وجهت بعمل شاشات عرض بالميادين العامة لعرض إنجازات المحافظة وتقديم رموز المحافظة وشخصياتها التى كان لها أثر كبير وإسهامات متنوعة في شتي المجالات.

وشددت على تفعيل دور مجالس الأمناء بمديرية التربية والتعليم ومراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية بالتضامن الاجتماعي لدمج أكبر قطاع ممكن من الشباب خلال مظاهر الاحتفال، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوجيهات حتى يوم الاحتفال.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات للتجهيز ووضع الترتيبات النهائية استعداداً لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، ذكرى انتصار أهالي رشيد علي حملة فريزر الإنجليزية عام 1807م، وخروجه بالشكل الحضاري اللائق.