تظاهرة في نيبال ضد قطع ملايين الأشجار لبناء مطار دولي

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تظاهر قرابة مائة شخص في نيبال، اليوم الاثنين، ضد خطط حكومية بقطع ملايين الأشجار بمناطق الغابات بغرض بناء مطار دولي بجنوب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المتظاهرين اعتصموا عند مكاتب هيئة الطيران المدنية وهيئة الغابات بالعاصمة كاتمندو للمطالبة بالوقف الفوري لخطط بناء مطار بمنطقة "نيجاد" الواقعة على بعد 80 كيلومترا من العاصمة ونقله لمكان آخر.

ويقدر عدد الأشجار التي سيتم اقتلاعها بمليونين و400 ألف شجرة ، فيما سيتكلف بناء المطار 5ر3 مليار دولار أمريكي.

ويقول المتظاهرون إن المطار المخطط له سيكون كارثة بيئية إذ سيدمر الغابات ويقضي على الحياة البرية ، كما سيتسبب في نزوح أكثرمن 500 أسرة كاملة.

يذكر أن نيبال بها مطار دولي واحد فقط يقع في العاصمة كاتمندو، ويتم أحيانا تحويل الرحلات الجوية إلى بلدان أخرى في موسم الأمطار ومع سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء.