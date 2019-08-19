الادعاء العام الألماني يطالب بسجن سوري لعشرة أعوام في قضية كمنيتس

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طالب الادعاء العام الألماني بسجن سوري متهم بقتل ألماني طعنا بسكين لمدة عشرة أعوام.

واعتبر المدعي العام، شتيفان بوتسكيس، خلال مرافعته في قاعة محكمة مدينة دريسدن اليوم الاثنين الاتهام الموجه ضد السوري بضرب أفضى إلى موت والتسبب في إصابات جسدية خطيرة .

تجدر الإشارة إلى أن العقوبة القصوى لتهمة ضرب أفضى إلى موت تبلغ 15 عاما.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها ضد السوري يوم الخميس المقبل.

وتُعقد جلسات المحاكمة في محكمة مدينة دريسدن بدلا من محكمة مدينة كمنيتس لأسباب أمنية.

ويُشتبه في أن المدعى عليه علاء س. قتل بالاشتراك مع عراقي هارب في 26 أغسطس عام 2018 مواطنا ألمانيا 35 عاما، طعنا في مدينة كمنيتس. كما يواجه السوري اتهاما بتسديد طعنات لرجل آخر.

وقد أدت هذه الجريمة إلى مظاهرات واعتداءات على مهاجرين في كمنيتس.