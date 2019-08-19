مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء حريق بشاحنة وقود في أوغندا

قالت الشرطة الأوغندية إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ويُخشي سقوط المزيد من الضحايا إثر اندلاع النيران في شاحنة تحمل الوقود جنوب غربي أوغندا يوم الأحد.

ووقع الحادث في حوالي الساعة الرابعة من مساء الأحد (1300 بتوقيت جرينتش) في قرية كيامبورا على الجانب الشمالي الشرقي لمتنزه الملكة اليزابيث الوطني على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب العاصمة كمبالا، حسبما أضافت الشرطة الأوغندية.

وذكرت الشرطة في بيان أن: "شاحنة صهريج محملة بالوقود.. فقدت السيطرة واصطدمت بسيارتي أجرة وسيارة صالون وانفجرت وتصاعدت منها ألسنة اللهب مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص على الفور".

وقالت السلطات إنه تم انتشال تسع جثث محترقة من مكان الحادث بينما ما زالت هناك جثة أخرى محاصرة في الحطام.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الشرطة مارشيال توموسيمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن سيارتي الأجرة كانتا تقلان 20 شخصًا على الأقل.