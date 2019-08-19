الولايات المتحدة تحذر: الهجمات على الطيران المدني بليبيا قد يكون لها عواقب كارثية

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء الهجمات على مرافق الطيران المدني في ليبيا.

وحذرت السفارة في بيان لها نشرته في صفحتها على موقع تويتر، اليوم الاثنين، من أن هذه الهجمات قد يكون لها عواقب كارثية.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن عن شن هجمات مؤخرًا على مطار زوارة استهدفت مخازن أسلحة ومطار مصراته لمنع تحويله إلى قاعدة لطائرات مسيرة تركية.

وتشهد ليبيا صراعًا مسلحًا بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليًا والجيش الوطني الليبي الذي يشن منذ شهر أبريل الماضي هجومًا لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية".