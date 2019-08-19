تسعى مصر لنشر ثقافة ركوب الدرجات بين المواطنين للتشجيع على الاهتمام بالرياضة ونظافة البيئة وظهر ذلك بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية إطلاق مبادرة "دراجة لكل مواطن" بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتولي العديد من الدول اهتمامًا كبيرًا بالدراجات وتخصص لها أماكن للسير في الشوارع لكن تختلف شعوب هذه البلاد في هدفها من ركوب الدراجة بدلًا من المواصلات العادية حيث يستخدم أغلب سكان الولايات المتحدة الأمريكية الدراجات لخسارة الوزن لأن ركوبها ساعة يحرق 600 سعر حراري، أما في الصين فيعتمد الكثير على الدراجة لتلبية الاحتياجات الشخصية، مثل الذهاب إلى التسوق- وفقًا لما ذكرته مدونة "spokefly".

في السنوات الأخيرة، وصل عدد الدراجات في العالم إلى مليار دراجة، وذلك لكثرة استخدامها من قبل العديد من الدول، وتستعرض "الشروق" أكثر 8 دول استخدامًا للدراجات.

1- الصين

تعتبر الصين من الدول التي تستخدم الدراجات بكثرة، حيث يبلغ عدد الدراجات فيها نصف مليار، ويوجد منهم سبعة ملايين راكب دراجات مسجلة في بكين فقط.

أما على مستوى مدينة شنجهاي، 60% من المتواجدين فيها يركبون الدراجات أكثر من السيارات، وبشكل عام يبلغ عدد مستخدمي الدراجات في الصين 37.2 ٪- وفقًا لما ذكره موقع "facts and details".

2- بلجيكا

وتعد بلجيكا من الدول التي تمتلك عددًا كبيرًا من الدراجات، حيث يبلغ راكبي الدراجات فيها 48% من عدد السكان البالغ عدد أكثر من 10 ملايين.

3- سويسرا

يعتمد سكان سويسرا البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين على الدراجة بشكل كبير أكثر من المواصلات العامة، حيث أن 48% منهم يستقلون الدراجات فقط.

وفي سويسرا هناك العديد من الحملات التي تشجع الذهاب إلى العمل بشكل يومي باستخدام الدراجة بدلًا من استخدامها في أيام قليلة من الأسبوع والاعتماد على السيارة في الأيام الآخرى.

4- اليابان

وفي اليابان يستخدم 56.9% من السكان الدراجات بدلًا من المواصلات العادية في الوقت الذي يبلغ عدد السكان أكثر من 127 مليون شخص.

وكل عام يتم بيع 10 ملايين دراجة في اليابان؛ لأنها تستخدم على نطاق واسع لأسباب صحية وهروبًا من الزحام المروري، وتوفير التكاليف.

5- فنلندا

يستخدم 60% من المواطنين في فلندا الدراجات في الوقت الذي يبلغ عددهم فيه أكثر من 5 ملايين شخص.

ويكثر استخدام الدراجات من الكبار والصغار في الربيع والصيف، أما في باقي الأوقات من العام يصعب فعل ذلك بسبب الأمطار الشديدة وتساقط الثلوج- وفقًا لموقع ""cycling uk".

6- النرويج

وفي النرويج يستخدم 60% من عدد السكان البالغ عددهم 4 ملايين ونصف مليون الدراجات في حياتهم اليومية وأثناء الذهاب إلى العمل.

7- السويد

يبلغ عدد سكان السويد ما يقرب الـ10 ملايين شخص، في الوقت الذي يستخدم 60% منهم الدراجة من أجل الرياضة والذهاب إلى العمل.

8- الولايات المتحدة الأمريكية

يستخدم العديد من سكان الولايات المتحدة الأمريكية الدراجات؛ توفيرًا للأموال وطلبًا للجسم الصحي، وهروبًا من الزحام.

ويبلغ عدد راكبي الدراجات في أمريكا 32% من حجم سكانها البالغ عددهم 327.2 ملايين- وفقًا لإحصائية عام 2018.