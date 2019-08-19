ميركل تشكر المجر على دعمها في فتح الحدود عام 1989

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شكرها للمجر على دعمها في فتح الحدود عام 1989 والوحدة الألمانية التي أعقبت ذلك.

يُذكر أنه في 19 أغسطس عام 1989 أقيمت مظاهرة سلمية على الحدود المجرية-النمساوية عُرفت باسم "النزهة الأوروبية"، والتي تم على إثرها فتح الحدود والسماح عفويا لنحو 600 مواطن من ألمانيا الشرقية بالفرار إلى الغرب.

ومهد هذا الحدث، الذي نظمته اتحادات مدنية، للفتح العام للحدود الغربية المجرية أمام عشرات الآلاف من مواطني ألمانيا الشرقية العالقين على الحدود على أمل التوجه نحو الغرب. وكانت هذه بمثابة خطوة حاسمة في سقوط جدار برلين في التاسع من نوفمبر عام 1989.

وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال إحياء الذكرى السنوية الثلاثين لهذا الحدث إن "النزهة الأوروبية" التي أتاحها الجانب المجري رمز لحركات الحرية الكبيرة في ذلك الحين، وأضافت: "من هذه النزهة انبثق أكبر فرار جماعي من ألمانيا الشرقية سابقا منذ بناء الجدار عام 1961. من هذه النزهة نشأ حدث عالمي".

وذكرت ميركل خلال كلمتها التي ألقتها في الكنيسة البروتستانتية في سوبرون أن هذه المدينة المجرية مثال على ما يمكن أن يحققه الأوروبيون إذا "دافعنا بشجاعة عن قيمنا غير القابلة للتجزئة".

وفي حضور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، دعت ميركل دول الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى حلول وسط في القضايا الخلافية، وقالت: "يتعين أن نكون على وعي دائما بأن المصلحة الوطنية متوقفة أيضا على المصلحة الأوروبية العامة".

تجدر الإشارة إلى أن المجر من الدول التي تدافع داخل الاتحاد الأوروبي عن مصالحها القومية في قضية الهجرة.

وعقب مراسم إحياء الذكرى، التقت ميركل أوربان على مأدبة غداء في مجلس بلدية المدينة، وأجريا محادثات مقتضبة. ومن المخطط أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين برلين وبودابست خفتت على نحو واضح، بعدما وصل اليميني المحافظ أوربان إلى سدة الحكم عام 2010.

ولم تزر ميركل المجر منذ عام 2014. وتنزعج ألمانيا على وجه الخصوص من سياسة تقويض الديمقراطية التي يمارسها أوربان وموقفه المشكك في أوروبا والموالي لروسيا. ومن جانبها انتقدت المجر أكثر من مرة سياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة الألمانية.

ويدلل مراقبون على الفتور الحالي في العلاقات الألمانية-المجرية بأن مراسم إحياء ذكرى هذا الحدث التاريخي اقتصرت على احتفال يتضمن خطابين للزعيمين ومحادثات ثنائية خلال مأدبة غداء.