تقرير: الصواريخ الصينية يمكنها شل قدرات الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ خلال ساعات

اعتبر مركز أبحاث أسترالى أن ترسانة الصين المتنامية من الصواريخ بعيدة المدى الدقيقة تشكل تهديدا رئيسيا، لجميع القواعد الأمريكية والحليفة والشريكة والمهابط والمنشآت العسكرية في غرب المحيط الهادئ".

وأوضح التقرير -الذي أصدره اليوم الاثنين مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني- أنه "بما أن هذه المنشآت يمكن شلها بضربات دقيقة في الساعات الأولى من الصراع، فإن تهديد صاروخ جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) يتحدى قدرة أمريكا على تفعيل قواتها من المواقع الأمامية في المنطقة"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأوصى التقرير بأن على أستراليا، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، "زيادة المخزونات وإنشاء قدرات سيادية في مجال تخزين وإنتاج الذخائر الدقيقة والوقود والمواد الأخرى الضرورية لمواصلة صراع مكلف".

ورغم أن الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، تختلف الدولتان في عدد من القضايا، بما في ذلك حظر الحكومة الأسترالية على شركة هواوي التكنلوجية تقديم عطاءات لعقود 5G واتهامها لبكين بالـ"تدخل" في شؤونها الداخلية.

وحذر التقرير من أن عقدا من "التمويل المتأخر وغير المتوقع" للميزانية العسكرية للولايات المتحدة، قد أفقد واشنطن تفوقها في غرب المحيط الهادئ، ومنح الصين المتطورة بشكل متزايد فرصة التفوق.