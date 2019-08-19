أقر البرازيلي فيليب كوتينيو، وافد بايرن ميونيخ الألماني، بإخفاقه مع برشلونة، مُبرزا رغبته الجمة في التتويج بالكثير من الألقاب رفقة النادي البافاري.

وانضم كوتينيو (27 عاما) إلى بايرن ميونيخ، قادما من برشلونة، مُعارا لمدة موسم واحد، مع إدراج بند يخول للنادي الألماني شراء بطاقة نجم ليفربول السابق، بصورة دائمة ونهائية، مقابل 120 مليون يورو.

بدوره، قال كوتينيو في تصريحات صحفية، جاء بها خلال مؤتمر تقديمه كلاعب جديد في بايرن ميونيخ "بخصوص برشلونة، فإن الأمور لم تمض على الطريقة التي رغبنا فيها".

وأضاف "لكن هذا هو الماضي. هنا فريق جديد، نادٍ جديد، نادٍ هام. آمل في أن أتواجد هنا لفترة طويلة، وأن أنجح في الفوز بالكثير من الألقاب".

وتابع "خلال هذه الأعوام، اكتسب خبرات عظيمة. لقد تعلمت الكثير، وفزت بالكثير مع هذا النادي (برشلونة)، ومن ثم تُوجت بلقب كوبا أميركا مع المُنتخب البرازيلي، الأمر الذي كان مهما للغاية".

وواصل "الآن، لديَ فرصة مع نادٍ جديد، مع نادٍ كبير. لم يكن لديَ أية شكوك عندما اتصل بي حسن (صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ). لقد أراد وصولي، هم (قادة بايرن ميونيخ) سافروا إلى برشلونة، حيث تقابلنا. أظهروا لي مشروع النادي، ولهذا فإنني أرغب تماما في توجيه الشكر إليهم، لأنه، ومنذ الثانية الأولى كان واضحا بالنسبة لي الصورة التي يرونني بها. رؤية ذلك كانت أمرا هاما بالنسبة لي".

وأردف "هناك توقعات كبيرة في بايرن ميونيخ بكل تأكيد. دوري أبطال أوروبا يظل هدفا، وسأفعل أفضل ما لديَ من أجل التتويج بألقاب البوندسليجا، كأس ألمانيا ودوري الأبطال مع زملائي".

وزاد "لقد تحدثت مع تياجو (ألكانتارا)، رافينيا ولوسيو، حيث استمعت للكثير من الأشياء الجيدة. هم ساعدوني كثيرا".

واختتم "أنا شخص طموح ويعمل بجد. في كل مرة سأرتدي بها قميص بايرن ميونيخ، سأقدم أفضل ما لديَ على أرضية الملعب، من أجل تحقيق أهداف الفريق".

يُذكر أن بايرن ميونيخ كان قد أعلن، في وقت سابق، عن حصول كوتينيو على القميص رقم 10، ليخلف الدولي البرازيلي صاحب 27 عاما الهولندي آريين روبين، والذي فضل اعتزال كرة القدم، بصورة نهائية، عقب نهاية الموسم الماضي.