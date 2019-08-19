تقرير نتائج الأعمال وفقا للقوائم المالية يكشف:43 % مجمل الأرباح وارتفاع المبيعات 60% في عامر جروب

قدمت عامر جروب لمساهمي الشركة تقرير اداء نتائج الاعمال وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيه 2019 حيث أظهرت نتائج ايجابية مميزة بهامش مجمل ربح 43 % ..وأكد التقرير تحقيق زيادة في المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019 بمبلغ 987 مليون جنيه يمثل منها القطاع العقاري 677 مليون جنيه و 310 مليون جنيه مبيعات نادي اجازات بورتو وذلك بمشروعات ( بورتو سعيد وجولف بورتو مارينا وجولولف بورتو السخنة وساوث بيتش ) مقارنة بمبلغ قدره 618 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2018 وهو ما يدل علي ثقة المستثمرين في مشروعات بورتو في ظل المنافسة الشرسة بالسوق وذلك لإتباع الشركة استراتيجية مختلفة وسوف تظهر تأثير هذه الطفرة في المبيعات علي نتائج وارباح الشركة خلال السنوات القادمة عندما يتم تسليم الوحدات وإثبات الايرادات لهذه المبيعات.

وقد حققت الشركة أرباح تقدر بمبلغ 692 مليون جنيه حيث تم اثبات ايرادات الاستثمار العقاري بمبلغ 359 مليون جنيه ويمثل قطاع الاستثمار العقاري 52 % من اجمالي الإيرادات ونادي اجازات بورتو بنسبة 22% وقطاع المطاعم بنسبة 16 % من اجمالي الايرادات و10 % في الأنشطة الاخري.. وأكد التقرير زيادة إيرادات الفنادق في الربع الثاني من 2019 حيث بلغت 24.1 مليون جنيه وزيادة ايرادات المطاعم في الربع الثاني من 2019 حيث بلغت 113 مليون جنية .

وعن النظرة المستقبلية للشركة أكد التقرير أنه تم أفتتاح المرحلة الاولي من فندق بورسعيد 5 نجوم 80 غرفة والمستهدف إفتتاح المرحلة الثانية بعدد 100 غرفة خلال الربع الثالث من هذا العام والذي يعد فندقا واعدا وإضافة كبيرة لبورسعيد خصوصا بعد الاكتشافات البترولية والحركة الإقتصادية النشطة للمحافظة كما تم أفتتاح 7 مطاعم جدد من مطاعم المجموعة بالنادي الاهلي وبورسعيد والقاهرة . وتواصل الشركة تنفيذ مشروعاتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين للإنتهاء من تسليم مجموعة من الوحدات خلال الربع الأخير من هذا العام بمشروعات بورسعيد وجولف بورتو مارينا .