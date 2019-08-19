15 يومًا حبس لـ 5 أشخاص تعدوا على أمن نادي أحمد عرابي بالشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس 5 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي على قوات تأمين نادي "أحمد عرابي" التابع للقوات المسلحة بمدينة الزقازيق، وذلك لمحاولتهم الدخول إلى حفل زفاف بالقوة.

كان العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، تلقى إخطارًا من المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا من رجال أمن نادي "أحمد عرابي" التابع للقوات المسلحة بدائرة القسم، بقيام 5 أشخاص بالتعدي عليهم بالضرب لمحاولتهم الدخول بالقوة إلى حفل زفاف مُقام بإحدى قاعات النادي.

وتبين رفض المتهمين الامتثال لتعليمات أمن القاعة بالانتظار دقائق خارج القاعة لحين انتهاء العروسين من التقاط الصور التذكارية، وتعديهم على القوات المسئولة عن التأمين، وجرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.