 بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة كرواتية على طريق سريع - بوابة الشروق
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بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة كرواتية على طريق سريع

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 6:39 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يرصد هبوط طائرة اضطراريًا، بعد تعرضها لعطل فني، على طريق سريع بشمال كرواتيا.
ولم يتسبب هذا الحادث في وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.



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