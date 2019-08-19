 إصابة 66 شخصا في سلسلة انفجارات بإقليم نانجرهار الأفغاني - بوابة الشروق
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إصابة 66 شخصا في سلسلة انفجارات بإقليم نانجرهار الأفغاني

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 5:26 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 5:27 م

أعلن نائب المتحدث باسم حاكم إقليم "نانجرهار" شرقي أفغانستان نور أحمد حبيبي، اليوم الاثنين، إصابة 66 شخصًا على الأقل، في سلسلة انفجارات ضربت الإقليم، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بيوم الاستقلال.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن نائب المتحدث الأفغاني قوله: إن عشرة انفجارات على الأقل وقعت في محيط مدينة "جلال آباد" عاصمة الإقليم، مضيفًا أن أغلب الجرحى أُصيبوا بإصابات طفيفة، وخرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم في مستشفيات محلية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن مسلحي حركة (طالبان) وتنظيم (داعش) ينشطون في الإقليم.

وتحتل أفغانستان في 19 أغسطس من كل عام بذكرى استقلالها الكامل عن بريطانيا في 19 أغسطس 1919.

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