الرئيس الروسي يلتقى ماكرون قبل قمة مجموعة السبعة

من المقرر أن يلتقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الاثنين بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة السبعة المؤلفة من الدول الست الغربية الكبرى واليابان بجنوب فرنسا.

وقال مصدر بمكتب ماكرون إنه من المقرر أن يناقش الرئيسان الأوضاع في كل من سورية وليبيا وأوكرانيا.

وسوف تتصدر التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المباحثات المقررة في مقر إقامة ماكرون الصيفي.

وأضاف المصدر أن فرنسا وروسيا، بصفتهما ضامنين للاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015، الذي انسحبت منه أمريكا العام الماضي، في حاجة إلى العمل معا لتخفيف حدة التوتر.

ويشار إلى أن روسيا كانت عضوا بمجموعة السبعة، التي كان يطلق عليها حين ذاك مجموعة الثمانية، في الفترة ما بين 2002 و 2014، عندما تم تعليق عضويتها في المجموعة بسبب ضمها لمنطقة القرم الأوكرانية.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة لسورية، من المتوقع أن يقوم ماكرون بالضغط على بوتين لاستخدام نفوذه على الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء هجوم القوات الحكومية على إدلب.